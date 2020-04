Lukaku-Adriano, il siparietto è social: “sei il mio erede”

Adriano è stato il passato, Lukaku il presente dell’Inter. Due grandi attaccanti del calcio si sono confrontati su Instagram, il siparietto social ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri. “Questo calciatore ha fatto grandi cose per l’Inter e per la nazionale del Brasile, per me era un idolo da bambino”, ha detto il belga. “In coppia avremmo fatto 70 gol. Vedevo tutti i gol dell’Imperatore su YouTube, per questo non esisteva altro club in Italia che l’Inter per me. Conte e il suo staff mi stanno aiutando molto. Per me, dopo la situazione in Inghilterra, era molto importante stare in una squadra dove mi aiutassero molto. Qui si trova bene tutta la mia famiglia”.

“Prometto di venirti a trovare il prima possibile ad Appiano Gentile – ha dichiarato l’Imperatore -. Tu sei un grande giocatore, già lo sai. Adesso hai preso il mio posto, sono felice per te e anche per l’Inter. Spero tu faccia bene. Milano è una città meravigliosa, i tifosi sono sempre insieme a noi quando ne abbiamo bisogno. I miei ricordi? La punizione in amichevole contro il Real Madrid e l’azione solitaria contro l’Udinese i miei gol più belli. Il derby vinto 3-2 all’ultimo minuto la partita che mi porterò sempre nel cuore”.