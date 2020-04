Lutto nel calcio, addio ad una leggenda del Real Madrid [NOME e DETTAGLI]

Altro lutto nel mondo del calcio. Addio ad una leggenda del Real Madrid e della Nazionale spagnola. E’ morto, a 73 anni, Goyo Benito. L’ex difensore conquistò 6 campionati spagnoli e 5 Coppe del Re. Ad annunciarlo è stato lo stesso Real Madrid con un comunicato.

“Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della morte di Goyo Benito, una delle grandi leggende del nostro club. Il Real Madrid CF vuole esprimere le sue condoglianze, il suo affetto a sua moglie, Paula, i suoi figli, Patricia e Rubén, e a tutti i suoi parenti e persone care, le condoglianze che rivolge ai fan del Madrid in tutto il mondo. Goyo Benito è sempre stato un esempio dei valori del nostro club. Ha indossato la maglia del Real Madrid per tredici stagioni. Durante tutto questo tempo, dalla sua formazione nella cantera del Real Madrid, ha conquistato 6 campionati e 5 coppe di Spagna. Ha giocato 420 partite ufficiali con il Real Madrid ed è andato internazionale con la Spagna 22 volte. Il Real Madrid è stato al suo fianco in ogni momento nella sua lotta contro la malattia di cui ha sofferto per più di un decennio. Oggi, Madrid è in lutto in memoria di uno dei più grandi difensori della nostra storia”.