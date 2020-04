Mancini: “Da CT preferirei non si giocasse, ci sarebbero troppi impegni. Però è giusto ricominciare”

Tra qualche giorno si saprà se le squadre di Serie A ricominceranno ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Dell’argomento ha parlato il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini, in una diretta Instagram con ‘La Gazzetta dello Sport’: “Speriamo si riprenda presto, mi manca molto vedere le partite. Ormai scendo poco in campo ma almeno mi divertivo a osservare i ragazzi. Come CT della Nazionale, se finisse il campionato ora sarei più contento, perché poi cominceranno ad accumularsi le partite, ma è giusto riprendere se ci sarà la possibilità. I giocatori e la gente hanno bisogno del calcio, che è un’industria importante. Sarebbe meglio se non si giocasse, ci sarebbe più tempo per recuperare e riposare. Al contrario, non ci sarà tempo nemmeno per allenarsi bene. Però è giusto ricominciare“.