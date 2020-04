“Mandai a cagare Lippi e ci rimisi il Mondiale, ma aveva problemi anche con altri”: la confessione sul ct

“Avevo personalità, ma non avevo un brutto carattere. Forse qualcuno dimentica che ho vinto 20 trofei, a 18 anni giocavo nel grande Milan, a 23 nel Real Madrid e poi al Chelsea e alla Roma. Capello mi ha sempre voluto con sé, l’unico con cui ho avuto problemi è Lippi: una volta lo mandai a cagare e ci rimisi i Mondiali. Ammetto di aver sbagliato all’Inter, ma anche Lippi aveva una gestione del gruppo davvero particolare: aveva problemi anche con altri giocatori e non solo con me”. A parlare così, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è l’ex terzino di Milan, Real Madrid e Roma Christian Panucci, che ricorda ancor una volta di più ciò che già si sapeva: un rapporto non proprio idilliaco con Lippi.