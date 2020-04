Marcos Llorente e i ricordi di Champions: dopo la doppietta al Liverpool chiama il suo cane ‘Anfield’

“Vieni qua, Olympiastadion! Vieni che ci sono i croccantini”. No, non siamo pazzi, anche se potrebbe sembrarlo. Stiamo provando ad immaginare una conversazione tra Fabio Cannavaro ed il suo… cane. Un cane di nome ‘Olympiastadion’. Loading. Torniamo indietro. Riavvolgiamo il nastro che, detta così, sembra avessimo bisogno di un ricovero.

Ricordate Marcos Llorente, Il calciatore dell’Atletico Madrid che ha gelato Anfield nell’ultima partita di Champions finora disputata prima che tutto si fermasse? Ebbene, ha gelato Anfield perché ha fatto diventare triste quella serata ai tifosi del Liverpool. Per lui invece, sicuramente, quella serata e quello stadio sono stati indimenticabili e non possono che evocargli dolci ricordi. A tal punto da chiamare il suo cane, appunto… ‘Anfield‘. “Giorno 22: Anfield guarda il mondo che passa”, ha scritto il calciatore in una Instagram Story sul suo profilo in cui immortala il suo cane in una foto.

Tutto torna, adesso? Speriamo. Ecco perché l’esempio buffo di cui sopra. Per il capitano azzurro, quella serata è stata indimenticabile. E, a questo punto, chiamare il cane con il nome di uno stadio non sarà più una novità…