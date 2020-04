“Ho un tatuaggio del Genoa. Baggio mi spaventò. Una sera sembrava stesse male, invece…”: Matuzalem confessa

Nel corso di una diretta Instagram sul canale Sotto Porta, Francelino Matuzalem ha raccontato diversi retroscena sulla sua carriera, specie sugli anni passati in Italia. Una delle squadre alla quale è rimasto più legato è il Genoa: “Ho un tatuaggio rossoblu sul dorso della mano sinistra. I sudamericani di solito si tatuano Maradona, Pelé o Ronaldo, io invece ho preferito scegliere la maglia del Grifone. A Genova ho trascorso due anni indimenticabili, ho sentito un grande affetto perché in campo davo tutto. Genoa, Shakhtar e Lazio sono i club dove mi sono trovato meglio”.

Tanti i campioni affrontati in carriera, sia in Serie A che nella Liga: “In Italia ho avuto poche difficoltà. Campioni come Totti, Del Piero o Zidane li affrontavo con esperienza, concedendogli un metro per leggere la loro giocata. È più difficile marcare Messi o Figo: in Liga mi hanno fatto dei dribbling che ancora adesso fatico a capire”.

Infine Matuzalem ha raccontato un aneddoto su Roberto Baggio, suo compagno al Brescia: “Lui mi ha emozionato: uno dei 10 più forti del calcio italiano. Umile, elegante, faceva la differenza anche a trentasette anni. Una volta, però, mi spaventò: una notte in ritiro con il Brescia sentii degli strani rumori provenire dalla sua camera, di fianco alla mia. Pensavo stesse male, sembravano convulsioni, invece pregava Buddha“.