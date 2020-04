I medici di 17 squadre di Serie A su 20 scrivono alla FIGC: tutti i dubbi sulla ripresa della stagione

E’ stata presentata una lettera da parte dei medici di 17 squadre del campionato di Serie A nei confronti della FIGC per esprimere tutti i dubbi sulla ripresa della stagione in Serie A. Mancano all’appello Juventus, Lazio e Genoa, tutti gli altri hanno espresso dubbi sul protocollo per la ripresa degli allenamenti. E’ quanto riferito da ‘La Repubblica’ nella sua edizione online. I medici di Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona hanno ribadito le perplessità su distanziamento sociale, nella sanificazione dei locali del ritiro e nella reperibilità dei tamponi. In altre occasioni i dubbi riguardano l’eventuale positività di un nuovo calciatore e le conseguenze del ritiro chiuso.