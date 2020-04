I medici la dichiarano morta, lei si risveglia nel sacco delle onoranze funebri: è shock! [DETTAGLI]

Potrebbe sembrare un racconto di fantascienza, un film o una barzelletta. In realtà, però, è tutto vero. Purtroppo aggiungeremmo. Quanto accaduto in Paraguay è incredibile. Una donna, dichiarata morta dai medici, si è risvegliata nel sacco nero delle onoranze funebri, in quanto pronta ad essere sistemata per il funerale.

“La donna, Gladys Rodríguez Duarte, 50enne di Coronel Oviedo, per i medici non ce l’aveva fatta. Un cancro alle ovaie se l’era portata via. Era stata portata d’urgenza alla clinica di San Fernando sabato mattina, dopo un improvviso aumento della pressione arteriosa: secondo il rapporto della polizia è stata ricoverata alle 9.30 e affidata alle cure del dottor Heriberto Vera, che alle 11.20 ha comunicato la notizia della morte della donna al marito Maximino Duarte Ferreira e alla figlia Sandra”, riporta il Messaggero.

Dopo la consegna della sacca con il corpo della presunta vittima da parte dell’ospedale, alcuni addetti delle onoranze funebri erano rimasti allibiti nel vedere che dentro la stessa qualcuno si muoveva. Era la donna, per fortuna non passata a miglior vita. Chiamati i soccorsi, è stata poi trasportata ad altro ospedale e le sue condizioni sono stabili.