“Messi e Ronaldo, quando avevano la sua età, non calciavano così”: investitura importante per il figlio d’arte

Meglio di Messi e Cristiano Ronaldo. Investitura pesantissima quella di Marius Aliuta, vecchia conoscenza del calcio rumeno. Le lodi sono riservate a Ianis Hagi, figlio di Gheorghe, passato anche dalla Fiorentina. Il giovane trequartista è esploso con la maglia dei Rangers Glasgow, squadra in cui gioca in prestito (cartellino di proprietà del Genk). Aliuta, intervistato da ‘DigiSport’, ha parlato così di Hagi, nel mirino della Lazio: “Messi e Ronaldo, quando avevano l’età di Ianis, non calciavano in maniera così perfetta con entrambi i piedi come lui. È un giocatore davvero intelligente, ma gli deve essere permesso di crescere e migliorare senza troppe pressioni su di lui. Tutti ovviamente lo confronteranno con Gheorghe perché porta il suo nome celebre sulle spalle, ma questo non basta. Più partite gioca e più esperienza accumula, prima migliorerà. Non c’è dubbio che crescerà tanto e farà una grande carriera“. Parole importanti che, forse, faranno venire rimpianti alla Fiorentina.