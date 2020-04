Messi all’Inter? L’attaccante esce allo scoperto, il messaggio su Instagram della ‘Pulce’

Verità o bluff? L’attaccante Leo Messi ha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime voci sul fronte calciomercato. Si è parlato con grande insistenze di trattative con l‘Inter e Newell’s Old Boys. “Sono solo fake news”, ha commentato l’argentino su Instagram. “Meno male che nessuno ci crede”, ha ribadito il calciatore del Barcellona. La Pulce è legato al club blaugrana. E su questo non ci sono dubbi. Ma è anche vero che pure le migliori storie d’amore possono finire. E nel calcio non c’è nulla di scontato. Un’altra certezza è che il club nerazzurro proverà ad effettuare un tentativo per il calciatore, la prossima finestra di mercato sarà sicuramente caldissima.