Avversari in Serie A, compagni in nazionale. Miguel Veloso racconta Cristiano Ronaldo: “L’emozione di batterlo è bella, perché lo conosco e so che non gli piace perdere. Vederlo arrabbiato è stato abbastanza bello, anche se dopo la partita abbiamo parlato”, le parole del centrocampista del Verona nella rubrica ‘A tu per tu’, sui canali social del club scaligero, in merito al successo veneto contro i bianconeri di diversi mesi fa.