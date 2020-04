Milan, Ibrahimovic glissa sul futuro: “Il contratto? Vedremo come finisce…”

Si allena in Svezia, con l’Hammarby, ed è pure andato in gol (ecco il VIDEO) in amichevole. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sta aspettando di capire cosa ne sarà del campionato italiano e della ripresa degli allenamenti. Ma di futuro ha già di fatto parlato: “Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce“, le sue parole Dplay riportate da www.aftonbladet.se. “Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio. Vedremo cosa succede”.