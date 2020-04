“I Mondiali 2022? Potrebbero organizzarli gli Stati Uniti al posto di quelli del 2026. Anche il Giappone potrebbe farlo e so che si sono offerti”. A parlare così, intervistato dalla Bild, è l’ex presidente della Fifa Joseph Blatter, intercettato in merito alle indagini per corruzione nell’ambito dell’assegnazione della Coppa del mondo a Russia e Qatar.

“Fortunatamente – si legge su Sport Mediaset – la competizione sarà ancora a 32 squadre e non a 48 come avrebbe voluto Infantino. Anche la Germania potrebbe organizzarli, ma significherebbe giocare di nuovo in Europa”.