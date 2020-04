Il Monza promette battaglia: “congelamento della stagione? Pronto il ricorso”

Il Monza sta dominando il campionato di Serie C, ma la promozione non è al sicuro a causa dell’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è quello di completare tutti i tornei, la situazione dovrà essere però valutata entro le prossime settimane per poi prendere una decisione definitiva. Adriano Galliani si aspetta il salto di categoria e promette battaglia come dichiarato ai microfoni di Radio24.

LA SITUAZIONE – “Non immaginavo il Coronavirus, mi auguro che possa ancora accadere che il Monza salga in B. Mancano 11 partite alla fine e 16 punti di vantaggio. Spero si possa terminare in maniera regolare e ci venga riconosciuto questo vantaggio abissale conquistato sul campo. Si dovesse finire qui? Il congelamento della situazione non si puo’ accettare. Se dovessimo rigiocare in C? Ricorreremo, non si può pensare una cosa simile dopo gli investimenti e i punti fatti”.

IL PROSEGUO DELLA STAGIONE – “Giochiamo quando si potrà giocare, ma finiamo il campionato. Sarebbe il minor danno possibile, altrimenti il calcio rischia di saltare. Lo ha capito la Fifa, le altre leghe europee ma non quella italiana. Questo perché le ultime della classifica urlano perché non vogliono scendere in B. Non si può non ricominciare il campionato, deve ripartire, quando lo stabilira’ la commissione medico-scientifica. Vedo una stagione che si concluderà in autunno senza pubblico, ma comunque con tutti i ricavi da sponsor e diritti tv, ed una prossima senza pubblico, se non tutto l’anno quasi”.