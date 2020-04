“Napoli, vuoi vincere? Se la Juve prende Ronaldo tu devi prendere Messi!“. A parlare così è l’ex centrocampista della Fiorentina Daniel Bertoni, che confessa al Corriere dello Sport qual è l’unico modo per competere in Italia con i bianconeri. Bertoni, argentino come l’asso del Barcellona, è stato campione del mondo con l’Albiceleste nel 1978 ed ha giocato in viola dal 1980 al 1984. “In Serie A negli ultimi anni ha vinto sempre la Juventus? Vincerà sempre la Juve – dice – se loro prendono Cristiano Ronaldo e in Italia non c’è nessun altro che possa prendere Messi. Ad esempio il Napoli, se vuole vincere deve comprare Messi nel momenti in cui i bianconeri hanno gente come CR7″.