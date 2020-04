“Juventus-Inter vissuta con disinteresse, ho archiviato la mia passione per il calcio”: la confessione

“Il calcio è uno degli indicatori del mio mutamento. Già dai primi provvedimenti del governo è come se avessi archiviato la mia passione per il calcio: ho assistito a Juventus-Inter con un profondo disinteresse e per me lo spettacolo è finito quando non ho visto i tifosi allo stadio”. A confessarlo è il conduttore Nicola Savino in un’affermazione riportata da TuttoJuve. Savino, dichiarato tifoso dell’Inter, ha ammesso di non essersi fatto trasportare dal big match giocato settimane fa, sia perché a porte chiuse e sia perché contornato da una situazione che via via ha iniziato a diventare sempre più preoccupante.