Notizie del giorno – Attaccante morto per emorragia, addio all’ex portiere, mamma del giocatore col toy boy

Notizie del giorno – Gravissimo lutto nel mondo dello sport. L’hockey americano è sotto shock per la morte di Colby Cave, attaccante 25enne degli Edmonton Oilers a causa di un’emorragia cerebrale successiva ad un intervento per la rimozione di una cisti che premeva sul cervello. L’annuncio è arrivato direttamente dalla moglie Emily. “Al mio migliore amico e amore della mia vita, Colby: il mio cuore è infranto. La quantità di dolore fisico, mentale ed emotivo che provo quando penso di non poterti più vedere, toccare o abbracciare è insopportabile […] Sebbene ogni singola cella del mio corpo si senta persa senza di te, prometto che continuerò a renderti fiero”.

La madre di Neymar ha trovato l'amore a 52 anni. Nadine Gonçalves ha ufficializzato l'inizio della relazione con Tiago Ramos, un modello brasiliano di 22 anni. Sui social è stata pubblicata la foto della nuova coppia, sono stati tantissimi i like su Instagram ed anche i messaggi. Tra questi proprio quelli dell'attaccante del Psg che ha deciso di fare pubblicamente gli auguri. "Sii felice mamma, ti amo", ha commentato Neymar

La Pasqua si trasforma in un giorno triste per il mondo del calcio per la morte di un ex portiere. Si tratta di Peter Bonetti, ex Chelsea. Si è spento all'età di 78 anni, è stato per lungo tempo una leggenda per i Blues. Il suo soprannome era 'The Car, chiamato così per la sua agilità tra i pali, protagonista di ben 208 clean sheets, 'famoso' anche per il suo completo verde e per i rinvii lunghissimi. Con il Chelsea vinse una Coppa delle Coppe, una FA Cup e una coppa di Lega, più due promozioni nella vecchia First Division. Ha indossato anche le maglie

Una tragedia, un dramma. E' quella che ha colpito un ex giocatore di Serie A, che ha visto la scomparsa del figlio, ucciso a colpi d'arma da fuoco. L'ex centrocampista brasiliano Beto in Italia c'è stato solo di passaggio, al Napoli, nella stagione 1996-1997 (22 presenze e 4 gol). Poi, perlopiù Brasile. Adesso, però, si trova a dover descrivere l'atroce morte del figlio, vittima di omicidio a Rio de Janeiro. Si chiamava Joubert Martins Filho, aveva 23 anni ed è stato assassinato a Piedade.

