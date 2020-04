Le notizie del giorno – Il calcio piange due calciatori, la sfuriata di Ibra ed il duro provvedimento

Le notizie del giorno – Un grave lutto ha colpito i gemelli Filippini, protagonisti del passato nel mondo del calcio. E’ morta la mamma di Emanuele e Antonio, la notizia sulla signora Teresa è stata comunicata direttamente su Instagram attraverso uno scatto commovente. “Ciao Mamma… Mi hai insegnato tanto…”, ha scritto Emanuele Filippini dopo aver pubblicato una foto con la donna. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una triste notizia ha sconvolto il calcio. E’ morto Damiano Zugno, stava lottando come un leone contro un tumore, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello due anni fa. Secondo quanto riporta ‘IlGazzettino.it’ si è spento in ospedale a Treviso dopo tre giorni di coma, aveva appena 31 anni. Viveva a Scorzè con la famiglia ed aveva iniziato la carriera dalle giovanili del Venezia prima di passare alla Vigontina. In carriera è stato capitano e difensore dell’Istrana, esperienze anche con Noale, Martellago, Mestre, Spinea e ultimo a Zero Branco. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una disposizione imposta dal club a tutti i giocatori: informare in caso di spostamenti. Regola alla quale è venuto meno Samir Nasri, centrocampista francese dell’Anderlecht. Per questo motivo l’ex Arsenal è stato licenziato in tronco. Nasri è volato a Dubai, non informando il club belga a suo dire perché non è riuscito a mettercisi in contatto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ morto Innokentiy Samokhvalov, difensore della Lokomotiv Mosca, aveva appena 22 anni. Il calciatore si sarebbe sentito male durante un allenamento individuale. “Si è sentito male durante una sessione di allenamento individuale. Le circostanze verranno chiarite”, ha dichiarato il club in una nota. “Era un uomo gentile e comprensivo, un buon amico. È un grande dolore per la nostra famiglia”, ha aggiunto il Lokomotiv Mosca. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un attaccante dalle doti tecniche indiscutibili, fuori dal comune. Ma oltre ai gol, in carriera Zlatan Ibrahimovic ha fatto parlare di sé per qualche comportamento sopra le righe e qualche dichiarazione forte. A raccontare un aneddoto è stato l’ex calciatore dei LA Galaxy Joao Pedro, ai microfoni di ‘Record’: “Giocavamo sul campo degli Houston Dynamo. Siamo passati in vantaggio per 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e nel finale ci hanno segnato il goal del 3-2. A fine partita, Zlatan ci ha duramente rimproverato. Ci ha detto ‘Se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo e adesso. Io ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. La prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero’”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).