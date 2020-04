Notizie del giorno – Coronavirus, ex attaccante positivo. Incidente e accoltellamento, aneddoto Del Piero

Notizie del giorno – Kenny Dalglish, leggendario ex attaccnte scozzese di Celtic e Liverpool è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva proprio dai Reds, dove attualmente è dirigente non esecutivo. “Dalglish – come comunicato dalla sua famiglia – è stato ricoverato in ospedale per un’infezione che ha richiesto trattamenti con antibiotici. In regola con le correnti procedure, ha effettuato il test per il Coronavirus nonostante non avesse manifestato sintomi da contagio. In maniera sorprendente (LA NOTIZIA COMPLETA)

Un altro grave lutto ha sconvolto il mondo dello sport. Come riportano alcuni siti inglesi, è morto Mohammed Hashim, 18 anni, considerato come il nuovo Muhammad Ali. Era un pugile ed è stato fatale un incidente stradale. Il ragazzo, nonostante la giovane età, aveva già vinto alcuni titoli e si era classificato al secondo posto tra i migliori pugili della sua età. Mohammed avrebbe perso il controllo dell’auto e si sarebbe schiantato contro le barriere. Immediato l’intervento della Polizia, coinvolta anche una ragazza di 19 anni che è stata trasportata all’ospedale, riportando per fortuna solo lievi ferite.

Tributo anche della famiglia che ha confermato la notizia: “era la persona più generosa del mondo, sempre sorridente. Già a 16 anni aveva realizzato (IL MESSAGGIO)

Il mondo dello sport è in ansia per le condizioni di Ivan Di Berardino. Secondo quanto riporta Fan Page l’ex campione italiano di pugilato è stato picchiato e accoltellato all’addome nella tarda serata di ieri ad Avezzano. E’ stato inoltre sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed al momento si trova in prognosi riservata. Tre persone (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

André Castro, calciatore portoghese oggi in forza al Goztepe (in Turchia), ha raccontato un aneddoto su Alessandro Del Piero nel corso della trasmissione ‘FC Porto em Casa’. L’episodio risale al 2001. Si giocava Porto-Juventus, gara valevole per la Champions League. André Castro era un ragazzino, mentre l’ex numero dieci bianconero era già famoso in tutto il mondo: “Ho tanti ricordi, uno dei quali riguarda Del Piero. Era nel riscaldamento, si stava allenando e (L’ANEDDOTO)