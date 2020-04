Notizie del giorno – Coronavirus, morto ex calciatore. Guai per due attaccanti, gavettone a Cassano

Notizie del giorno – Un altro lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Norman Hunter, leggenda del Leeds United, all’età di 76 anni, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la causa sarebbe il Coronavirus. Era stato ricoverato il 10 luglio. La notizia è stata pubblicata direttamente da Leeds, attraverso un video sul profilo Twitter: “riposa in pace”, si legge.

Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Bristol City e Barnsley. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore. Le squadre allenate sono state Barnsley, Rotherham Utd, Leeds Utd e Bradford City.

Il Bayern Monaco chiede ai propri tesserati di presentarsi sempre all'allenamento in Audi, quella che è l'auto aziendale. Un grosso contratto con lo sponsor del club alla base della decisione. Ma c'è chi ha preferito andare al centro sportivo con la propria auto. Kingsley Coman, ex calciatore della Juventus, si è presentato a Säbener Straße a bordo della sua McLaren Mercedes 720 S Spider. A rivelarlo la 'Bild'.

Guai in arrivo per l'attaccante Luka Jovic. In campo la situazione non è stata delle migliori con il serbo che raramente è stato preso in grande considerazione dal Real Madrid, tanto che si parla con insistenza di un possibile addio entro i prossimi mesi. Ma prima dovrà fare i conti con la giustizia. Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport' il calciatore dovrà presentarsi davanti ai giudici del tribunale di Belgrado per rispondere all'accusa di aver violato le norme della quarantena.

Antonio Cassano si sta godendo la famiglia dopo aver deciso di appendere le scarpette al chiodo, adesso può rilassarsi in vista della ripresa del campionato (è ospite delle trasmissioni sportive). L'ex attaccante si trova in quarantena (come tutti) a causa dell'emergenza Coronavirus. E' diventata virale una Storia su Instagram pubblicata dalla moglie Carolina Marcialis, lo scherzo ha fatto il giro del web. Un gavettone dalla finestra mentre lui prende il sole e si rilassa all'aria aperta, su una sedia-sdraio.