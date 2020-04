Notizie del giorno – Coronavirus, morto ex Milan. Lutto Real Madrid, messaggi “hot” calciatore a traduttrice

Notizie del giorno – “Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Urano Navarrini, rossonero degli anni ’60, venuto a mancare oggi all’età di 74 anni. Tutta la famiglia rossonera si stringe attorno ai suoi cari”. Con questo comunicato pubblicato sul profilo Twitter, il Milan ha confermato la morte di Urano Navarrini, l’ex calciatore era risultato positivo al Coronavirus, come riporta anche ‘La Stampa’. Non solo quella rossonera, ha indossato anche le maglie di (LA NOTIZIA COMPLETA)

“Il Real Madrid CF, il suo presidente e il Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Aurelio Campa, che fu un giocatore del nostro club durante le stagioni 1953-54 e 1954-55. Il Real Madrid CF vuole esprimere le sue condoglianze e il suo affetto e affetto ai suoi parenti e persone care, condoglianze che si estendono a tutti i madrileni. Durante il suo periodo al Real Madrid (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Jorginho, ex Napoli ed attuale centrocampista di Chelsea e Nazionale italiana, sarebbe finito al centro di uno scandalo hot con la traduttrice del club londinese Elisa Scalcon. A scoprirli, il fidanzato di quest’ultima, Aaron Hughes: “Jorginho ha rovinato la mia relazione – riporta ‘Golssip riprendendo il Sun – Non riesco a credere alla sua faccia tosta. Elisa ha iniziato a parlare sempre più di Jorginho. Ho iniziato a diventare sospettoso. Sembrava molto presa. Ha iniziato a liquidarmi. Quando ha detto che stava andando in tournée in Giappone (IL RACCONTO)