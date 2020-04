Notizie del giorno – Coronavirus, sesso orale in strada. Le confessioni di Totti, Serie C verso stop definitivo

Notizie del giorno – Una coppia è stata travolta dalla passione e ha deciso di mettere in pratica un rapporto orale in strada, la scena è stata ripresa con un cellulare ed in pochissimo tempo ha fatto il giro del web e dei social. Come riporta baritoday.it l’episodio si è verificato in via Celentano, nel centro di Bari. La scena è stata immortalata da un video che successivamente è stato pubblicato prima su Instagram e poi anche su Facebook, ovviamente non sono mancate le tante condivisioni. I due ‘amanti’ sono stati ripresi da un cittadino da un balcone, si nota la donna che indossa una mascherina, poi la abbassa inevitabilmente per praticare il rapporto (LE FOTO E IL VIDEO)

Dopo le dirette Instagram con Toni e Cannavaro, per Francesco Totti è il momento di interagire con Christian Vieri, con cui spesso ha fatto coppia in Nazionale. “Domani faccio le scale”, dice l’ex campione della Roma in merito al fatto che si allenerà. “C’è anche Zeman?”, gli chiede scherzosamente Vieri ricordando le dure sedute del boemo. “Ce l’ho nascosto dentro al pozzo, sta lì col cronometro”, ha risposto ironicamente Totti. Poi l’ex capitano giallorosso, mostrando a Vieri un gatto che tengono in casa, racconta un aneddoto: “E’ senza peli. Sai come l’ha chiamato mia moglie? Donna Paola. C’avra 40 gradi addosso, è bollente. E’ affettuosa, non sembra un gatto. Mi stavo separando con mia moglie (L’ANEDDOTO DI TOTTI)

L’emergenza Coronavirus rischia di scrivere la parola fine sul campionato di Serie C. Mentre per quanto riguarda la Serie A le possibilità di ripartenza sono concrete, quelle per riprendere il campionato di Lega Pro sembrano ridotte al lumicino. Secondo quanto raccolto da ‘TuttoC.com’, infatti, alla prossima assemblea di Lega, in programma il 4 maggio, verrà proposta la sospensione definitiva del campionato da richiedere alla FIGC. Si chiederà anche il blocco delle retrocessioni in Serie D e dei ripescaggi dai dilettanti. Per quanto riguarda invece le promozioni in Serie B (LE NOVITA’ SULLE PROMOZIONI)