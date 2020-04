Le notizie del giorno – Doppio grave lutto nel calcio, campionato cancellato e la dipendenza del calciatore

Le notizie del giorno – Altro lutto nel mondo del calcio. Addio ad una leggenda del Real Madrid e della Nazionale spagnola. E’ morto, a 73 anni, Goyo Benito. L’ex difensore conquistò 6 campionati spagnoli e 5 Coppe del Re. Ad annunciarlo è stato lo stesso Real Madrid con un comunicato. “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della morte di Goyo Benito, una delle grandi leggende del nostro club”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Bergamo piange da settimane per il Coronavirus. Tante le morti in città. A queste si è aggiunta quella di uno storico portiere dell’Atalanta, Zaccaria Cometti. Bergamasco di Romano di Lombardia, aveva 83 anni: a comunicarne la perdita è stata la figlia Laura. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta fino all’esordio in prima squadra all’età di 19 anni, ha passato in nerazzurro l’intera carriera fino al 1970, quando si è trasferito a Trento. Ha lavorato per 17 anni anche da allenatore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arriva il primo campionato europeo cancellato per l’emergenza Coronavirus. In Belgio, infatti, la Jupiler Pro League, inizialmente sospesa fino al 30 aprile, è stata annullata completamente. Mancava una sola giornata per concludere il torneo, oltre ai classici playoff per decidere le qualificate alle coppe europee e le retrocesse. Classifica congelata e titolo assegnato al Club Brugge. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gran parte del mondo si trova in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, è difficile rimanere a casa ma indispensabile per provare a contenere l’epidemia. Un passatempo è sicuramente quello dei videogiochi, ma non bisogna esagerare per non rischiare di farla diventare una vera e propria dipendenza. E’ quanto sta succedendo al difensore del Manchester City Kyle Walker che ha raccontato la sua storia ai microfoni di ESPN, passione per Fortnite. “Ci sto giocando anche ora”, ha ammesso Walker. “Mi sta prendendo davvero molto tempo, probabilmente più di quanto dovrebbe”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).