Notizie del giorno – Lutto nel calcio italiano, commovente post sul Coronavirus, confessione dell’ex Serie A

Notizie del giorno – Il mondo del calcio piange ancora. E’ morto Ezio Vendrame, ex calciatore di Vicenza, Napoli e Padova ma anche allenatore di Pordenone, Venezia e Sanvitese. Aveva 72 anni e stava lottando ormai da tempo contro un tumore. E’ stato un grande protagonista nel mondo del pallone, considerato come il ‘genio del calcio’ e protagonista di episodi bizzarri durante la carriera come raccontato dallo stesso ex calciatore in alcuni libri (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

“Non so cosa scrivere e da dove partire… mi hai lasciato così senza parole hai deciso di lasciarci; oggi con te ti sei portato una parte di me, ho combattuto fino alla fine perché in te ci vedevo un ragazzo sofferente… litigavamo perché sai che non volevo determinate cose, perché non esisteva persona con un cuore così immenso, ma con tante fragilità. Oggi hai messo fine alle tue sofferenze, hai lasciato in noi un vuoto che niente potrà mai colmarlo. Sei stato per me un fratello, un amico, un confidente perché sei sempre stato una persona che dava sempre il cuore. Niente spero che adesso (IL COMMOVENTE POST DELL’EX CALCIATORE)

Dario Hubner si confessa. Soprannominato ‘il bisonte’ per via del fisico, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, divenendo un attaccante di culto. Capace di segnare con regolarità in ogni categoria e unico giocatore insieme a Igor Protti ad aver vinto la classifica dei cannonieri di serie A, B e C1 rispettivamente con Piacenza, Cesena e Fano. In un’intervista a ‘Quotidiano.net’ ha confessato alcuni dei suoi vizi, ricordando anche un aneddoto su Saadi Gheddafi, figlio dell’ex leader della Libia: “Ogni tanto nei ritiri bevevo la grappa. Una volta lui si avvicinò pensando fosse caffè: gliela feci assaggiare e apprezzò. Quando giocavamo vicino a Trieste, mio padre veniva a portarmi stecche di sigarette e grappa fatta in casa. Così a Udine regalai una bottiglia molto forte a Saadi. Il martedì era in ritardo all’allenamento. Mi chiesi se gli avesse fatto male la mia grappa. Poco dopo entrò in spogliatoio: ‘Mister Hubner, very good, grazie!’” (GLI ANEDDOTI SULLE SIGARETTE)