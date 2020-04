Notizie del giorno – Confessione hot sul sesso in campo, la denuncia al calciatore violento, le suggestioni di mercato

CONFESSIONE HOT SUL CALCIATORE – L’ex cestista Dennis Rodman è stato rotagonista del terzo episodio di ‘The Last Dance’, il documentario che racconta le gesta di Michael Jordan nella stagione 1997-1998. La vita del giocatore è stata al limite, adesso può raccontare tutti i retroscena legati alla sua carriera. Una confessione piccante è arrivata da Carmen Electra, sua ex moglie. “Un giorno Dennis è venuto da me e ha detto di volermi fare una sorpresa. I Bulls avevano il giorno libero e non erano occupati negli allenamenti, Dennis compreso ovviamente. Sono salita sulla sua moto e mi ha bendato, non dicendomi dove saremmo andati. Quando mi ha tolto la benda, eravamo al campo di allenamento dei Chicago Bulls. E’ stata una giornata pazzesca, una delle più incredibili che abbia mai avuto. Abbiamo fatto sesso ovunque, nella sala pesi, nella sala di fisioterapia, ovunque… incluso ovviamente il campo di allenamento. Eravamo come due bambini nel negozio di caramelle”. (SFOGLIA LA FOTOGALLERY ALL’INTERNO DELL’ARTICOLO)

LE VIOLENZE DEL CALCIATORE, LA COMPAGNA DENUNCIA – Una notizia shock sconvolge il mondo del calcio. L’attaccante del Boca Juniors, Sebastian Villa, è stato denunciato dalla compagna Daniela Cortés, l’accusa è di quelle pesantissime: violenza. La ragazza ha pubblicato tutto sui social, foto e video sono finite infatti su Instagram: volto sanguinante, labbro spaccato e i lividi sul corpo sarebbero le conseguenze dell’aggressione del calciatore. Ovviamente la situazione dovrà essere approfondita dagli organi competenti e, al momento, non ci sono certezze. “Questo è il vero Sebastian Villa, quello che maltratta le donne, perché non sono l’unica”, ha spiegato la compagna Daniela. (FOTO E VIDEO ALL’INTERNO DELL’ARTICOLO)

LE SUGGESTIONI DI MERCATO – Una nuova suggestione e che fa impazzire i tifosi dell’Inter. La spalla ideale di Lautaro Martinez potrebbe essere Cavani. Il Matador si è proposto al club nerazzurro e vorrebbe tornare in Italia. Antonio Conte sarebbe entusiasta del colpo, l’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, ma con un sacrificio da entrambi le parti l’affare sembra destinato ad andare in porto. La Juventus cerca un bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo, considerando il probabile addio con Gonzalo Higuain. In corsa c’è anche Duvan Zapata dell’Atalanta. (TUTTE LE ALTRE NOTIZIE DI MERCATO)