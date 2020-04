Notizie del giorno – Insulti a Ronaldo, il Real Madrid rischia, novità su cessione Genoa

INSULTI A CRISTIANO RONALDO – Le foto di Cristiano Ronaldo a passeggio con Georgina e i figli a Madeira non sono piaciute e hanno scatenato le polemiche. Eppure, nonostante l’emergenza Coronavirus, in Portogallo è permesso fare piccole passeggiate vicino alla propria abitazione con un familiare a patto di mantenere la distanza di sicurezza. Il comportamento del fuoriclasse della Juventus non è andato giù al politico locale, Rafael Macedo, che ha pesantemente criticato con un post su Facebook: “Voglio che quell’animale che arriva dall’Italia stia a casa. Cacciate quel barbone da Madeira”. Dopo qualche ora, però, è arrivato il dietrofront dello stesso Machado che ha dichiarato che il suo account era stato hackerato. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL REAL MADRID RISCHIA – L’emergenza Coronavirus comporterà per forza di cose, purtroppo, delle conseguenze non proprio positive in termini economici. Sulle aziende e, conseguentemente, anche sull’industria calcio. Ma se le piccole delle serie minori rischiano anche il fallimento, le big europee ne usciranno soltanto ridimensionate. La situazione Real Madrid, però, non è proprio delle più tranquille. Secondo quanto afferma ‘As’, infatti, il club spagnolo subirà conseguenze pesanti e sarà costretto a cedere 12 calciatori della prima squadra su una rosa di 37 (26 più 11 prestiti). Ma tra questi 12 ci sono anche nomi illustri, big eccellenti che hanno contribuito a portare in alto in nome dei blancos in questi ultimi anni: a causa della loro incerta situazione contrattuale, rischiano di partire i vari Bale, Modric, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Ceballos, Vallejo, Marcelo, Mendy. (L’ARTICOLO COMPLETO)

NOVITA’ SU CESSIONE GENOA – In attesa di notizie sulla ripresa dei campionati, le squadre in Serie A possono programmare il futuro. Un club che ha bisogno di risposte nel breve periodo è sicuramente il Genoa, a tenere banco è anche la cessione societaria e da questo punto di vista sono arrivate importanti indicazioni. Secondo quanto riporta il giornalista Cesare Lanza per pianetagenoa1893.net ci sono trattative avanzatissime con il Fondo internazionale FAFI di Pechino: al centro dell’operazione il manager genovese Giovanni Garbarino, intermediatore in business e collaboratore del presidente di FAFI, Huang Li Zhao. Per portare a termine l’operazione sarà fondamentale l’autorizzazione del governo cinese. (L’ARTICOLO COMPLETO)