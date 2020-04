“La nuova idea della Lega Serie A: anticipare le due semifinali di Coppa Italia al 27 e 28 maggio”

“L’idea della Lega Serie A è di far anticipare il ritorno del campionato, previsto per il 31 maggio, dalla disputa delle due semifinali di ritorno della Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter da giocare il 27 e 28 maggio con diretta tv in chiaro”. Questo è un tweet scritto sui suoi profili social dal giornalista Giovanni Capuano. Un’indiscrezione relativa al ritorno in campo del calcio italiano. Le due semifinali di ritorno di Coppa Italia qualche giorno prima della ripresa del campionato, in maniera tale da ‘sgravare’ il calendario e lasciare da giocare solo la finale. E’ anche l’Ansa a rilanciare la notizia: il Consiglio di Lega ha valutato questa proposta che verrà portata in assemblea martedì prossimo.

