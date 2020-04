Olanda, stop al calcio fino a settembre: problemi per la partecipazione alle coppe europee

La Serie A vuole ripartire a tutti i costi (giustamente), ma c’è chi (in Europa) si ferma. Il Primo Ministro olandese Rutte ha comunicato che l’Eredivisie non riprenderà. Il calcio orange, così come tutti gli eventi sportivi in Olanda, si ferma fino al 1° settembre. La stagione 19/20 del calcio olandese pertanto si chiude, con buona pace dell’UEFA, che aveva espressamente chiesto alle varie nazioni di proseguire e completare i propri campionati. Una decisione che, se confermata, renderebbe difficile il calendario per la stagione in corso e porrebbe il problema della partecipazione delle squadre alle competizioni europee.