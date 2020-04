Panchina Cagliari, Zenga è già in discussione: il nome del sostituto per la prossima stagione

PANCHINA CAGLIARI – Potrebbe durare pochissimo l’avventura sulla panchina del Cagliari per Walter Zenga. Addirittura in caso di mancata ripresa della Serie A sarebbe già giunta al capolinea. Difficile aspettarsi una conferma per la prossima stagione, a prescindere dalla ripresa e dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Il Club sardo infatti si sta già muovendo per affidarsi ad un nuovo allenatore ed il nome è veramente interessante. Secondo quanto riportato da Sky Sport Tommaso Giulini avrebbe messo nel mirino Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce e protagonista della cavalcata fino alla Serie A e della buona stagione in massima categoria. Le sue squadre giocano in modo aggressivo ed anche con qualità, riesce sempre a tirare fuori il meglio dai calciatori. Sarebbe una scelta importante ed affascinante per il futuro.