Panchina Milan, casting per il dopo Pioli: incontro prima del lockdown

PANCHINA MILAN – Il club rossonero non ha ancora le idee chiare sul sostituto di Stefano Pioli. Sì, perché sembrano davvero remote le chance per l’ex Fiorentina di essere confermato anche per la prossima stagione. L’allenatore ha fatto un buon lavoro, ma si sta cercando un tecnico in grado di fare la differenza anche a livello internazionale.

Il nome in pole continua ad essere ancora una volta Rangnick, ma emerge un retroscena importante svelato da ‘La Repubblica’. Il club rossonero starebbe valutando anche altre soluzioni. Il patron Singer, prima del “lockdown”, ha incontrato a Londra il tecnico Marcelino Garcia Toral. Lo spagnolo, al momento, rimane comunque il Piano B.