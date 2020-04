Panchina Milan, è corsa a 3 per sostituire Pioli: i nomi valutati dalla dirigenza

PANCHINA MILAN – Alla ricerca del nuovo allenatore. Le strade tra il Milan e l’allenatore Stefano Pioli sono destinate a separarsi, sono in corso valutazioni per la prossima stagione. L’ex Fiorentina ha fatto bene da quando è stato chiamato a sostituire Giampaolo, ma la dirigenza ha bisogno di riaccendere l’entusiasmo affidando la panchina ad un tecnico di esperienza e possibilmente anche di nome. Ancora c’è incertezza sulla ripresa della stagione, l’intenzione è quella di tornare in campo, ma tutto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia Coronavirus entro le prossime settimane. La situazione sarà sicuramente più chiara nei successivi quindici giorni.

Il Milan vuole tornare a lottare per le prime 4 posizioni della classifica e per il sostituto di Stefano Pioli sta valutando tre nomi. In pole c’è Ralf Rangnick, negli ultimi giorni sono andati in scena nuovi contatti ma ancora manca l’accordo definitivo. Non sono escluse sorprese, con altre soluzioni interessanti in corsa. La prima riguarda un ex obiettivo, Marcelino mentre la pista più interessante è quella di Emery. Tra questi dovrebbe uscire il nuovo allenatore del Milan.