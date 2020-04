“Chi parla di trasferimenti da 100 milioni ignora la realtà”: tutto il realismo del dirigente

Sono finiti i tempi degli acquisti da 100 milioni di euro. In tanti lo hanno previsto ed effettivamente sembra essere una conseguenza della crisi economica post pandemia da Coronavirus. A ribadirlo è anche il vicepresidente esecutivo del Manchester United, Ed Woodward: “Chi parla di trasferimenti in estate per centinaia di milioni di sterline sta ignorando la realtà – riporta calciomercato.com – Nessuno dovrebbe farsi troppe illusioni, quello che sta succedendo è una grande sfida per tutti. Sarà un mercato diverso dal solito. Tutti sono alle prese con le realtà economiche della pandemia e noi non siamo diversi. Quanto più la crisi continua tanto maggiore sarà l’impatto per ogni club, noi inclusi”.