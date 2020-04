Paura in Belgio: “atterraggio d’emergenza per il jet di Messi”

Paura in Belgio. Esattamente a Bruxelles si è verificato un atterraggio di emergenza per il jet che solitamente è utilizzato dall’attaccante del Barcellona Leo Messi. Secondo quanto riportato da ‘Il Sun’ il velivolo stava viaggiando da Tenerife verso le Canarie quando ha accusato un problema al carrello d’atterraggio ed al momento non si sa chi fosse a bordo. Dopo circa un’ora e mezza allo Zaventem Airport il jet è ripartito ma è successivamente rientrato nella capitale belga dopo 45 minuti. Il jet era reduce da un viaggio di 6 ore fra San Carlos de Bariloche, in Argentina, e Recife in Brasile. Per fortuna solo tanta paura, ma nessuna conseguenza.