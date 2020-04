Paura per il difensore, brutto incidente: volo spaventoso con l’auto [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Grande paura per il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, il calciatore è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente. Il volo è stato spaventoso e lo schianto ha procurato danni all’auto come testimoniano le immagini che vengono riportare dal canale tedesco TVO. Per fortuna il tedesco non ha riportato conseguenze dal punto di vista fisico. Secondo quanto appreso dalla stampa estera il giocatore avrebbe perso il controllo della sua Audi in autostrada ed il danno della vettura ammonterebbe a 25.000 euro. Per il giocatore solo un grande spavento, Boateng era di rientro da una visita al figlio. In basso ecco la foto con l’auto.