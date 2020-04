“Per colpa della malaria ho perso il posto alla Roma”: il racconto dell’ex attaccante giallorosso

Un giovane di cui si parlava un gran bene, che non è però riuscito a diventare un campione. Stiamo parlando di Junior Tallo. Classe 1992, ivoriano, giocò nelle giovanili di Inter e Chievo prima di arrivare alla Roma. Nel 2012 si ammalò in patria e perse il posto in giallorosso. A raccontare l’episodio è lo stesso attaccante del Chambly a ‘Pagine romaniste’: “Quando è arrivato Zeman dopo le vacanze, io ho preso la malaria in Costa d’Avorio e quindi ho saltato tutto il ritiro precampionato. Dopo quell’episodio non mi ha dato più fiducia. Avevo perso il posto. Quando sono tornato mi ha fatto fare qualche panchina ma poi a gennaio sono andato in prestito al Bari”.