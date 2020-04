Il piccolo Eman è volato in cielo, Dzeko commuove: “Dovevamo incontrarci, ma oggi per me è un giorno nero…”

Il piccolo Eman è volato in cielo. Il bambino bosniaco malato di cancro non ce l’ha fatta, ieri si è spento. A ricordarlo è l’attaccante della Roma Edinz Dzeko, con cui l’anno scorso si dovevano incontrare, ma non hanno potuto e si sono scambiati qualche battuta tramite videmessaggio (in basso il VIDEO).

Oggi l’attaccante bosniaco ha deciso di dedicargli parole commoventi, ricordando quei momenti e dimostrando solidarietà alla famiglia. “Caro Mane – si legge sul suo profilo Facebook – Poco meno di un anno fa, dovevamo vederci e incontrarci. Purtroppo la malattia ti ha fermato, perché dovevi stare in un letto d’ospedale. Invece ci siamo inviati un video messaggio. Ricordo come se fosse ieri. Mi hanno detto che eri molto felice e che hai sorriso tutto il giorno. Ricordo anche che è stata una bella giornata di sole! Oggi è un giorno simile, almeno quando si tratta di tempo, ma per me è buio, nero, niente, perché sono stato catturato dalla notizia della tua partenza anticipata. Non ho avuto il tempo di dirvi quanto sono orgoglioso di voi, bambini coraggiosi che combattono le cattive malattie. Eri ancora la mia ispirazione, e il tuo sorriso morbido e gli occhi giocoso che non dimenticherò mai. Non riesco nemmeno a immaginare il dolore dei tuoi genitori, e la tua lotta è stata un eroe. Ora, sei andato in un mondo migliore, dove niente ti farà più male, e a noi hai lasciato un ricordo di un grande, coraggioso e perseveranza, che aveva un cuore, grande come tutto il mondo”.