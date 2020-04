“Alla Juve avevo il poster di Peluso. Giocai 2-3 partite solo di sinistro”, Pirlo in versione burlone

Tanti ospiti nella trasmissione ‘A casa con la Juve’, classico appuntamento con il format bianconero. Anche Andrea Pirlo si è unito a Barzagli e Matri e ha scherzato sul periodo alla Juventus con gli ex compagni. Rispondendo a Matri, che ha rivelato di avere Barzagli come ‘protettore’ e poster in camera quando si andava in ritiro, Pirlo ha svelato: “Avevo il poster di Peluso“, scatenando le risate degli ex compagni di squadra. Pirlo ha anche ricordato di aver giocato alcune partite soltanto col sinistro, il suo piede debole: “Ci sono alcune partite che ho giocato solo di sinistro. Ho fatto 2-3 partite così, una a Lecce e una in casa col Novara, anche a Napoli. Avevo preso una distorsione al ginocchio destro, ma non si vedeva…”.