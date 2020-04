“Potrà anche essere più rapido, ma sul gioco aereo non mi ha mai battuto”: il difensore stronca Ronaldo

Gol di testa ne ha realizzati parecchi. Basti pensare alla rete contro la Sampdoria, nella gara giocata prima di Natale. Un salto incredibile. Ma c’è chi nutre dubbi sulle capacità aeree di Cristiano Ronaldo. Bruno Alves, difensore del Parma e compagno di Nazionale di CR7 fino al 2018, ne ha parlato ai canali ufficiali del Porto, sua ex squadra: “Ho già giocato contro di lui alcune volte, ma non è mai riuscito ad avere la meglio di testa… Potrà anche essere più rapido e migliore tecnicamente, ma per quanto riguarda il gioco aereo ho i miei dubbi“.