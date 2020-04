Il premier Conte: “stanziati 400 miliardi per le imprese”

Nuova conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, novità importante sul fronte dell’economia per le imprese. In particolare il Governo dà 400 mld prestiti ad imprese. “Con il decreto appena approvato diamo liquidita’ immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell’export. E’ una potenza di fuoco. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio”.

“Non ricordo un intervento cosi’ poderoso nella storia del Paese per il finanziamento delle imprese attraverso prestiti erogati dai normali canali finanziari con una garanzia dello Stato”.

“Abbiamo adottato uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attivita’ di rilievo strategico. Attraverso il potenziamento del golden power potremo controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza. E’ uno strumento che ci consentira’ di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all’interno dell’Ue”.