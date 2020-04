Il presidente del Benevento sui ritiri: “un operaio quando finisce va a casa o dorme in azienda?”

C’è ancora grande incertezza sulla ripresa della stagione, in particolar modo grande bagarre per le squadre che guardano principalmente ai propri interessi. Merita la promozione in Serie A il Benevento che ha dominato il torneo cadetto. Motivo di discussione è il protocollo per la ripresa degli allenamenti, parla il presidente Vigorito a TMW Radio.

“Sarà difficilmente attuabile anche in Serie A, non solo in B. E se vai verso un calcio più povero, diventa addirittura un sogno irrealizzabile. Si aggiungono costi di parecchie centinaia di migliaia di euro per una squadra di Serie B per finire il campionato. La spesa maggiore è il ritiro prolungato per due mesi, a parte dei mancati incassi per i biglietti e dei trasferimenti. Ma un operaio quando finisce la giornata di lavoro, va a casa o dorme in azienda?”.

“Non si può annullare un intero anno di sacrifici, di tutti di chi si iscrive al campionato per vincerlo: essendo una soluzione non voluta da nessuno, bisogna far valere le classifiche che avevamo prima dello stop”.