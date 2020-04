Probabili formazioni 28ª giornata: dramma Fonseca, trovato a piangere in spogliatoio. Pazza idea Pioli!

Dopo la 27ª giornata e i quattro recuperi della 25ª giocati in settimana, la Serie A torna in campo nel weekend per il 28° turno. In seguito alla vittoria di Bologna, e approfittando del conseguente pari della Lazio a Bergamo, la Juventus ha allungato a +3 sui biancocelesti e adesso riceve il Lecce. Ben pochi i dubbi di Sarri: “In porta sicuramente giocherà Szczesny. A Buffon non lo porto manco in tribuna, deve vedere la partita da casa. E’ meglio se col Lecce si rilassa. Ho ancora negli occhi quanto fece 8 anni fa quando voleva mettersi a dribblare Bertolacci manco fosse Ronaldinho. E infatti poi ha preso gol. Lasciamo perdere”.

Episodio curioso è avvenuto invece in casa Roma. Al termine dell’allenamento, mister Fonseca è scappato via verso gli spogliatoi con un’aria tutt’altro che tranquilla. Raggiunto prima di tutti da Dzeko, il bosniaco ha visto il suo allenatore lasciarsi andare ad un pianto a dirotto: “Sono nei guai Edin”, ha confessato il portoghese al suo attaccante. “Tu sei squalificato e mi tocca mettere quel palo di Kalinic in casa del Milan. Hai visto oggi in allenamento? Non segna neanche col tiro assistito. Non so che fare”.

Problemi simili per l’avversario dei giallorossi nel posticipo di domenica. Pioli alle prese con i grattacapi legati all’assenza di Ibrahimovic, squalificato dal giudice sportivo fino al termine della stagione. In attesa che il ricorso del Milan riceva risposta, il tecnico rossonero non sa come risolvere la situazione. Secondo alcune indiscrezioni raccolte, l’allenatore sarebbe pronto anche alla pazza idea: Donnarumma per sostituire lo svedese! Consiglio arrivato dalla dirigenza: “Se vogliamo venderlo, dobbiamo continuare ad alzare il prezzo il più possibile. Gigio è giovane, alto, possente, un fisico simile a quello di Zlatan. Metti che ci segna due gol domenica e il suo prezzo sale ancora di più alle stelle”. Il tecnico ci pensa…

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.