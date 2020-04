Propongono di testare vaccino in Africa, Eto’o e Drogba in coro: “Figli di p…, non siamo maiali!”

Nelle scorse ore, due medici in Francia intervenuti a LCI hanno proposto di testare il vaccino BCG contro il Coronavirus in Africa. Pronta la risposta di alcuni ex calciatori africani, arrabbiati ed indignati della proposta. Così come riporta calciomercato.com, la replica più pesante è quella dell’ex Barcellona ed Inter Samuel Eto’o: “Figli di p…, siete solo merda“, ha detto.

Demba Ba la mette sul piano razzista: “Benvenuti in occidente, dove i bianchi pensano di essere così superiori che il razzismo e la debolezza diventano banali. E’ ora di ribellarsi”.

Poi c’è Didier Drogba: “L’Africa non è un laboratorio per i test. Vorrei denunciare queste parole umilianti, false e profondamente razziste. Aiutateci a salvare l’Africa. Salviamoci da questo pazzo virus che sta facendo precipitare l’economia mondiale e devastando la salute delle popolazioni mondiali. Non prendete gli africani come maiali umani, è disgustoso!”.