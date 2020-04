La proposta di Casillas: “terminiamo la stagione a dicembre”

L’argomento degli ultimi giorni nel calcio italiano riguarda la ripresa dei campionati, al momento c’è grande incertezza a causa dell’emergenza Coronavirus. Non sono mancate le proposte per portare a termine la stagione, l’ultima arriva da Iker Casillas, portiere del Porto e candidato alla presidenza delle Federcalcio spagnola. Ecco il messaggio tramite Twitter: “Se tutto va bene, in 3-4 mesi si gioca il resto della stagione – spiega Casillas – E nel mese di dicembre si disputano le finali di Champions League ed Europa League. Così ci adeguiamo”.

L’idea non sembra convincere il presidente Tabas: “Sono già state indicate nuove date che ci consentiranno di terminare la stagione. Ritardare la fine e iniziare con l’anno solare significa perdere una stagione. Cosa accadrebbe ai contratti TV, dei giocatori, firmati da diverse stagioni, che rappresentano migliaia di milioni di euro?”