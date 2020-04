“Quando non davano retta a Montero e lui distruggeva le Playstation”

In questi giorni di quarantena, tra dirette Instagram ed interviste varie a diretti interessati o amici vicini, stanno saltando fuori una serie di aneddoti o simpatici episodi del passato. Spesso, quando si tratta di fatti leggermente fuori dal normale, esce il nome di Paolo Montero. A raccontare un curioso retroscena è TuttoSport.

“Sono ormai diventati leggendari i blitz che Montero faceva nelle camere dei bianconeri durante i ritiri – si legge – Paolo in cerca di chiacchierate e confronti, quegli altri altri solo desiderosi di farsi i fatti loro e – tendenzialmente – continuare la loro bella sfida alla Playstation. E uno, e due, e tre…dopo qualche tentativo d’approccio con annessa ricacciata al mittente, ecco che scattava la reazione impulsiva e per la malcapitata Playstation diventavano problemi. Presa e staccata o, peggio ancora, scaraventata a terra. Il tutto tra la rabbia dei compagni ma anche, in realtà, il divertimento puro: che sotto-sotto più della sfida appena interrotta diventava sfizioso assistere alla reazione scomposta del Piña”.