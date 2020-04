Quella gaffe su Cristiano Ronaldo dopo un grande gol: “Ha segnato Custodio” [VIDEO]

3 agosto 2002. Un ragazzo di 17 anni di nome Cristiano Ronaldo scende in campo con lo Sporting Club de Portugal per fare il suo debutto non ufficiale, e lo fa contro Betis Siviglia in amichevole pre-stagione. Il portoghese finisce per segnare un goal … e lo danno ad un altro. E’ quanto emerge da un video postato sui social nelle scorse ore. Tanto il commentatore quanto la televisione attribuiscono la rete al ben più noto (all’epoca) Custódio. Una gaffe che risiedeva nell’ignoranza, non si sapeva chi fosse quel ragazzo, quel Cristiano Ronaldo. Di strada ne ha fatta, ma quel gol al debutto rimarrà (a suo modo) storico. In basso il VIDEO.

3 de Agosto de 2002. Partido de pretemporada entre Sporting de Portugal y Betis. Un joven de 17 años llamado Cristiano Ronaldo debuta con el primer equipo del Sporting y hace esto… pic.twitter.com/QaYQ6p8cwV — Juanma Silva (@JuanmaSilv) April 19, 2020