Ripresa Serie A, possibili novità in settimana: la situazione

Settimana cruciale per il futuro del campionato di Serie A. Mercoledì è in programma, infatti, una nuova riunione della commissione medica della Figc, integrata da medici e scienziati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Si decideranno le misure da adottare in vista della possibile ripartenza. Il primo passo potrebbe essere il via libera per quanto riguarda le operazioni di sanificazione dei centri di allenamento, per consentire la ripresa delle preparazioni in vista del rush finale. Giovedì sono convocate le componenti federali. Sempre in settimana anche la Lega di Serie A farà il punto della situazione sulla possibile ripartenza. L’appuntamento per una riapertura resta fissato per il 4 maggio, momento in cui dovrebbe cadere il divieto di allenamenti sancito dal Dpcm.