Risultati Serie A, 31ª giornata – A Lecce e Verona succede di tutto, la Juve non sfonda: la classifica aggiornata

Risultati Serie A, 31ª giornata – Anche questa volta è successo un po’ di tutto. Un’altra giornata di Serie A è andata agli archivi tra sorprese e imprevisti. Come quello in cui è incappato la Lazio, che si è persa tra le campagne del Salento a causa di un autista distratto (il match di Lecce è iniziato in ritardo ma poi Immobile ha risolto la situazione), o l’Inter, con l’indigestione a colazione di Lukaku (quest’ultimo che ha poi salvato i nerazzurri a Verona). Vittoriose Cagliari, Bologna, Roma e Brescia e Napoli in trasferta. Tutto facile per l’Atalanta contro la Samp mentre Milan e Juventus impattano sull’1-1, con i bianconeri che vedono riavvicinarsi la Lazio, adesso nuovamente a meno tre. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

SABATO 25 APRILE

ORE 18

LECCE-LAZIO 1-3

ORE 20.45

FIORENTINA-CAGLIARI 2-0

DOMENICA 26 APRILE

ORE 12.30

HELLAS VERONA-INTER 2-2

ORE 15

BOLOGNA-SASSUOLO 3-0

ROMA-PARMA 2-1

SPAL-UDINESE 1-1

TORINO-BRESCIA 0-2

GENOA-NAPOLI 1-2

ORE 18

ATALANTA-SAMPDORIA 2-0

ORE 20.45

MILAN-JUVENTUS 1-1

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 76 LAZIO 73 INTER 68 ATALANTA 61 ROMA 57 NAPOLI 48 PARMA 44 MILAN 44 VERONA 43 BOLOGNA 39 CAGLIARI 38 SASSUOLO 37 FIORENTINA 37 TORINO 31 UDINESE 30 LECCE 28 GENOA 27 SAMPDORIA 26 SPAL 23 BRESCIA 22