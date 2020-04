Ritorno in campo, in Spagna è caos. I medici: “Impossibile riprendere in estate”

Se in Italia, nonostante il dibattito continui ad essere contrastante, si pensa quantomeno a pianificare un graduale ritorno in campo, in Spagna la situazione è decisamente più incerta. Dopo le indiscrezioni sulla classifica, con i piazzamenti per le coppe che farebbero fede alla graduatoria attuale qualora il campionato non riprendesse, arrivano le parole del direttore dell’ospedale da Campo di Ifema, Antonio Zapatero, che ha dichiarato a Cadena SER: “Credo che sia impossibile che si possa tornare in campo questa estate”.

“Il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni. Nel periodo asintomatico fino a due giorni e mezzo prima dei sintomi e fino a mezza giornata prima dell’inizio dei sintomi la carica virale è massima e mantenere le distanze in campo non è possibile”.