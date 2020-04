Roma, Pellegrini: “Higuain e altri via dall’Italia? Stupito da quanto successo in altre squadre. Noi…”

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, in un’intervista a ‘Il Tempo’ ha risposto ad una domanda relativa ad alcuni calciatori stranieri di Serie A andati via dall’Italia per rientrare in patria dopo l’emergenza Coronavirus.

“Alcuni calciatori, vedi Higuain, non hanno rispettato la quarantena e sono partiti per i loro Paesi, Voi restate tutti qui? – La domanda – Sono rimasto piuttosto stupito di quello che è successo in altre squadre – ha affermato Pellegrini – Per quanto riguarda noi, ne abbiamo parlato con i compagni tramite una video-chiamata di gruppo e tutti si sono messi a disposizione per fare quello che la società ci ha chiesto, cioè di rimanere a casa senza fare grossi spostamenti. Sono contento perché lo trovo rispettoso non solo nei confronti del club, ma pure di tutti gli italiani rinchiusi dentro le loro abitazioni”.