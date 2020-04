Roma-Udinese 3-2, è giallo: “nei bianconeri c’era un calciatore italiano”, Fonseca ci ‘crede’ e vince

La 29ª giornata del campionato di Serie A continua a regalare spettacolo, gol ed emozioni nel lunch match tra Roma e Udinese. Successo per la squadra di Fonseca che ottiene tre punti preziosissimi per la corsa alla Champions League, i bianconeri ancora sono in zona retrocessione e non possono stare tranquilli. L’uomo del match è stato sicuramente Kevin Lasagna, nonostante la sconfitta dei bianconeri. E non di certo per i meriti in campo. Episodio curioso prima del match, l’attaccante si è presentato all’interno dello spogliatoio con la sua piccola auto. I compagni di squadra, sbigottiti, hanno chiesto spiegazioni. “Il premier Conte ha detto che bisogna lavorare in modalità SMART working”. I compagni, increduli, non sono riusciti nemmeno a controbattere. Gotti decide di lasciare l’attaccante in panchina e commenta così l’episodio ai microfoni di CalcioWeb: “Lasagna non partirà dal primo minuto, si è presentato nello spogliatoio con la sua Smart, poi io preferisco i Cannelloni”.

Prima dell’ingresso in campo, lo speaker legge le formazioni ufficiali. Musso; Becao, De Maio, Ter Avest; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema, Teodorczyk, Okaka. E’ subito giallo. Al nome di Mandragora si sente un boato dal settore ospite: “uhhhhh”. Il motivo è subito spiegato: “non siamo abituati a vedere in campo calciatori italiani. La decisione di schierare Mandragora rischia di falsare il campionato”, dichiara il capo ultras della Curva Sud.

Finalmente si può scendere in campo e le emozioni non mancano. La Roma vuole approfittare dell’intervallo per il pranzo di Pasqua e prova a chiudere subito i conti, la partenza è da stropicciarsi gli occhi. I giallorossi si confermano la squadra più ‘credente’ e trovano un uno-due micidiale. I marcatori sono Santon e Cristante. Si va all’intervallo. E può iniziare il pranzo. Lasagna si trasferisce nello spogliatoio della Roma, presente anche l’allenatore Colomba. I calciatori esagerano e tornano in campo visibilmente appesantiti. L’Udinese ne approfitta e raggiunge il pareggio. Incredibile ma vero. E’ proprio Mandragora l’autore della doppietta che impatta il risultato. I padroni di casa non riescono nemmeno a correre, ma incredibilmente l’Udinese decide di non infierire. Al 90′ succede di tutto. La Roma conferma la sua ‘fama’, Chris Smalling va in gol su assist di Javier Pastore. Non c’è più tempo per l’Udinese, finisce 3-2.

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.